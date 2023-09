Goleiro do São Paulo, Rafael conquista tetra da Copa do Brasil e iguala recorde de Zinho e Roger Machado

O inédito título da Copa do Brasil conquistado pelo São Paulo no último domingo, no Morumbi, foi também especial para o goleiro Rafael. O arqueiro são-paulino venceu o torneio pela quarta vez na carreira ? além deste ano, foi campeão em 2017 e 2018, pelo Cruzeiro, e em 2021, pelo Atlético-MG. No entanto, o êxito de 2023 foi o primeiro do jogador atuando como titular, condição obtida em sua primeira temporada no clube paulista.

"Para qualquer jogador, não existe nada mais gratificante do que conquistar títulos. É a glorificação do bom trabalho e, obviamente, todos os troféus são especiais. Esse pelo São Paulo é ainda mais especial porque era o título que faltava na brilhante história do clube, que é um dos mais vitoriosos do mundo", disse.

Quando eu vim para cá, o meu objetivo era ajudar o São Paulo a brigar pelas principais competições do país e do continente. E, logo na primeira temporada, conseguimos conquistar a Copa do Brasil, uma competição de mata-mata, extremamente difícil e que era um dos principais desejos de todos nós do clube e também da torcida. Fico muito honrado em poder ter ajudado em momentos importantes durante a nossa campanha e todo mundo está de parabéns. O elenco inteiro foi fundamental para essa conquista porque cada um tem a sua parcela de contribuição", continuou.