Gabigol fala sobre negociação por renovação de contrato e afirma: "Quero permanecer no Flamengo"

Após o vice-campeonato da Copa do Brasil, o atacante Gabigol, um dos mais criticados pela torcida do Flamengo nesta temporada, falou sobre as conversas para uma renovação de contrato. O atleta tem contrato até o final de 2024 com o Rubro-Negro e negocia a extensão com a diretoria.

Gabigol afirmou que negocia "sem pressa" um novo acordo e que sua preferência é por ficar no clube.

"Estamos nos falando desde o Mundial, sem pressa. Quero o bem do Flamengo, amo este clube e a torcida. Adoro morar no Rio de Janeiro. O que mais quero é permanecer no Flamengo", disse.