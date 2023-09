Entenda como título do São Paulo ajuda Corinthians na briga por vaga para Copa do Brasil de 2024

Com o título da Copa do Brasil do Tricolor, que inclusive eliminou o Corinthians na semifinal, a equipe de Dorival Júnior garantiu vaga direta na Copa Libertadores. Assim, o Timão precisa que algum time que pegou "G5" no Paulista se classifique também para o torneio continental, para que abra uma vaga para a próxima Copa do Brasil, que "cairia no colo" do Alvinegro.

Neste momento, tanto Palmeiras como Red Bull Bragantino estão classificados para a Copa Libertadores de 2024, já que o Verdão está na vice-liderança da liga nacional e o Massa Bruta se encontra na quarta posição. O time de Abel Ferreira ainda pode se classificar caso vença a Glória Eterna deste ano, já que está na semifinal e terá o Boca Juniors pela frente.

O Corinthians também pode se garantir na Copa do Brasil por desempenho próprio. Isso acontecerá se a equipe conquistar o título da Copa Sul-Americana, que daria vaga para a Libertadores, ou se classificar para a copa nacional via Campeonato Brasileiro. Neste momento, o time de Vanderlei Luxemburgo está na semifinal do torneio continental (enfrenta o Fortaleza) e se encontra na 10ª colocação da liga nacional, com 30 pontos conquistados.