Em penúltimo treino antes da semi da Libertadores, Coudet ajusta detalhes no Internacional com portões fechados

Agora, o Internacional retoma a preparação para o confronto diante do Tricolor carioca na tarde desta terça-feira. Essa será a última atividade do clube antes do jogo pela Libertadores.

Para chegar à semifinal da competição, o Internacional precisou superar o River Plate (Argentina) nas oitavas de final, e ganhar do Bolívar (Bolívia) nas quartas. O Flu, por sua vez, bateu Argentinos Juniors (Argentina) e Olimpia (Paraguai), respectivamente.

Fluminense e Internacional abrem os duelos das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira. As duas equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida. A volta acontece na próxima quarta-feira (04/10), no mesmo horário, mas no Beira-Rio.