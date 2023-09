Em jogo com duas expulsões, Juventude vence Avaí sem dificuldades e entra no G4 da Série B

Na noite desta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí recebeu o Juventude no estádio Ressacada. A equipe catarinense, porém, não conseguiu aproveitar o fator casa e perdeu para o time do Rio Grande do Sul por 2 a 0. Alan Ruschel e Gabriel Taliari marcaram os jogos que deram a vitória aos visitantes.

O Avaí tinha começado bem nos primeiros 15 minutos, mas levou dois gols e viu qualquer chance de reação ir embora após a expulsão do atacante Jael no início do segundo tempo, perdendo ainda mais força com o segundo vermelho, recebido por Igor Inocêncio. Com o resultado, o Leão da Ilha segue muito próximo da zona de rebaixamento e fica na 16ª colocação, com 30 pontos conquistados após 29 partidas.

Mas se para o Avaí o resultado foi péssimo, para o Juventude a vitória foi fundamental. A equipe do Rio Grande do Sul alcançou os 50 pontos e entrou momentaneamente no G4 da Série B. O time pode deixar as quatro primeiras posições com uma vitória do Novorizontino sobre o ABC ainda nesta segunda-feira e cair para quinto, mas segue firme na luta pelo acesso à elite do Brasileirão.