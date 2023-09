Dorival vê respeito do torcedor resgatado e quer São Paulo como "equipe vencedora"

O São Paulo conquistou no domingo seu primeiro título da Copa do Brasil em cima do Flamengo, no Morumbi. O técnico do Tricolor, Dorival Júnior enxerga que, com a conquista, o clube resgatou o respeito do torcedor, que aguardava por este momento, e diz querer uma "equipe vencedora".

"A nossa equipe resgatou a confiança, a alegria e, acima de tudo, o respeito do seu torcedor. Acho que essa foi a maior conquista e o que nos levou a estar em uma final com toda nossa torcida engajada nesse projeto", disse em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo.