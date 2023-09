Dorival faz campanha por permanência de Lucas em 2024: "Dificilmente sairá"

O técnico Dorival Júnior já iniciou a campanha pela permanência de Lucas Moura após a conquista do título inédito da Copa do Brasil. Com a classificação assegurada para a Libertadores, o comandante tricolor espera seguir contando com o camisa 7, que possui contrato somente até o fim da atual temporada.

"Se quisermos ver um São Paulo ainda mais forte, nós precisamos de jogadores deste nível. Ele sabe a importância que tem. Temos que ter jogadores deste nível no nosso grupo, e o Lucas é fundamental", disse Dorival Júnior.