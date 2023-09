Disposto a trabalhar no Brasil, Tite desperta interesse do Flamengo

Mas e o Corinthians?

O Corinthians sempre colocou Tite no radar por conta do histórico vitorioso do treinador no comando do Timão. O clube chegou a procurar o comandante neste "período sabático", mas não obteve retorno positivo.

Neste momento, porém, é muito improvável que o Corinthians vá atrás de Tite. O plano da diretoria atual é seguir com Vanderlei Luxemburgo até o final da temporada e o clima de eleição impede que um movimento radical seja feito neste momento. A reportagem apurou que o foco da diretoria agora é terminar bem o ano e obter êxito em novembro, com uma vitória da Situação no pleito.

Momento de Tite

Tite está sem trabalhar diretamente com futebol desde dezembro de 2022, quando deixou a Seleção Brasileira. Desde então, o foco do treinador foi ficar com a família e ouvir propostas do exterior. O Al Hilal chegou a negociar com o técnico, mas não houve avanços significativos.

Neste contexto que Tite se encontra disponível para voltar a trabalhar no futebol brasileiro e o Flamengo é considerado uma opção. Alguns jogadores do Rubro-Negro foram treinados por Adenor na Seleção, como Filipe Luis, Gerson, Everton Ribeiro, Everton, Gabigol e Pedro.