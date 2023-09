Corinthians x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do jogo de ida da semifinal da Sul-Americana

O Corinthians recebe o Fortaleza nesta terça-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.

O Timão vem de uma vitória contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. O triunfo diante do Glorioso interrompeu uma sequência de cinco jogos sem vitória, somando todas as competições. Nesse período, a equipe de Vanderlei Luxemburgo inclusive perdeu para o Leão do Pici por 2 a 1, na Arena Castelão, pela liga nacional.

Para o duelo desta terça, o Corinthians estará praticamente completo. A única dúvida é se o volante Roni vai estar disponível, já que se encontra em fase final de recuperação de uma entorse no tornozelo. O atacante Giovane é baixa devido a uma lesão na coxa.