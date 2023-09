Corinthians terá semana decisiva na Sul-Americana e com clássico no Brasileirão

O Corinthiansterá uma semana decisiva pela frente e com dois grandes jogos. O elenco comandado por Vanderlei Luxemburgo treinou na manhã deste domingo no CT Dr. Joaquim Grava já com os titulares em campo visando o próximo compromisso. No sábado, na reapresentação do elenco depois da vitória por 1 a 0 contra o líder Botafogo, os jogadores que atuaram 45 minutos ou mais fizeram um trabalho regenerativo.