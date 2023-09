Cofre cheio! Palmeiras recebe pagamento atrasado de time do Catar por Giovani; confira o valor

Quase três meses após o Palmeiras acertar a venda de Giovani para o Al-Sadd, do Catar, o clube ainda não havia recebido o pagamento pela Cria da Academia e não descartava, inclusive, acionar a Fifa. No entanto, nesta segunda-feira (25) ? conforme informação publicada pelo Nosso Palestra e confirmada pela Gazeta Esportiva, o Verdão contabilizou o pagamento da primeira parcela.

O time paulista acertou a transferência de Giovani no fim de junho, em um acordo de 9 milhões de euros (R$ 47 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos do atacante. As duas equipes também concordaram em acertar o pagamento em parcelas.

Porém, o Al-Sadd não cumpriu o acordo e deixou de pagar a primeira parte da contratação, que seria de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,3 milhões, na cotação atual). O clube do Oriente Médio devia ter pagado a parcela à vista, mas tinha dado um 'calote' no Alviverde.