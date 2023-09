CBV anuncia novo copatrocinador para seleções e ligas brasileiras de vôlei

"Para a gente é um negócio muito importante, não só por visibilidade de marca, mas também. A Bet7k acredita muito no fomento do esporte, no investimento no esporte. E o vôlei é muito amado por nós brasileiros. A primeira medalha de ouro dos esportes coletivos veio através do vôlei, então é muito importante para gente estarmos alinhados com o vôlei. Não só na Seleção masculina e feminina, claro, mas também na Superliga, na Copa Brasil e no vôlei de praia também", explicou José Victor, diretor de negócios do site de apostas.

A nova parceria foi anunciada em um evento que contou com a presença de Dante, campeão olímpico em 2004, e Virna Dias, bronze em 1996 e 2000. O ex-jogador, que também foi prata em 2008 e 2012, aprovou a nova parceria.

"Eu fiz parte da gestão de uma equipe e sei muito bem. Esses grandes empresários têm esse carinho, esse olhar muito sincero e verdadeiro para a nossa modalidade. Estes grandes parceiros que estão chegando em um momento muito oportúnuo", comentou o ex-jogador.

No último domingo, a Seleção Brasileira feminina garantiu sua vaga nas Olimpíadas de Paris com uma vitória sobre o Japão. Agora, a equipe masculina buscará a classificação através do Pré-Olímpico que começa a ser disputado neste sábado, no Rio de Janeiro.