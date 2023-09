Casares vê título e classificação à Libertadores como 'armas' do São Paulo para manter Lucas

Após o título inédito da Copa do Brasil e a consequente classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, o torcedor do São Paulo já começa a planejar a temporada de 2024. Um dos reforços mais aclamados, na verdade, já está no elenco tricolor. Trata-se da permanência do atacante Lucas Moura. Em entrevista à ESPN, o presidente Julio Casares acredita que as conquistas recentes podem "ajudar muito" na continuidade do jogador no clube.

"Sinto que o Lucas e a família estão muito felizes. A conquista ajuda, sim, no momento da decisão familiar. Ele tem uma identidade e ligação fortes com o São Paulo. Vamos conversar agora, como foi a nossa conversa lá atrás, com entendimento e muita calma. O Lucas, quando vinha passar férias no Brasil, saía almoçar comigo e com a família lá no Morumbi. Ele tem ligação com o clube", disse.

"Vamos discutir com calma, mas claro que uma conquista deste tamanho e voltar a jogar a Libertadores são coisas que podem ajudar muito. O torcedor tem que entender que vamos fazer todo o possível para que o Lucas continue, mas sempre falando a verdade. O empenho não vai faltar, a vontade dele não vai faltar, então, tem tudo para que a gente consiga continuar com ele pelo menos por mais uma temporada", completou o mandatário.