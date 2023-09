Casares revela desejo do São Paulo em renovar com Rafinha e garante compra de Caio Paulista

Além disso, o mandatário tricolor explicou como o time do Morumbi pretende se fortalecer para as cinco competições que disputará no próximo ano. A única contratação confirmada é o atacante Erick, do Ceará, mas, para Casares, o principal reforço será a manutenção do elenco.

"Por enquanto, o Erick. Sempre digo que o primeiro reforço é tentar segurar os jogadores e depois tentar trazer oportunidades pontuais de mercado que nos dê condição efetiva de compra. Não gostaria de dizer aqui um número, mas estaremos sempre atentos", completou o cartola.

Apesar de projetar a temporada, o São Paulo mantém foco na disputa do Campeonato Brasileiro. O Tricolor não vence há oito jogos no torneio e, assim, figura na 14ª colocação, quatro pontos acima da zona do rebaixamento. Para mudar o cenário, o clube entra em campo nesta quarta-feira, contra o lanterna Coritiba, às 19 horas (de Brasília), no Morumbi, em embate atrasado da 22ª rodada.