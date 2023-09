Cicinho vê 'sorte de campeão' do São Paulo no título da Copa do Brasil

O Tricolor não teve pressa para atacar e finalizou apenas três vezes no alvo, enquanto o Flamengo finalizou cinco. Diferentemente da primeira partida, o São Paulo viu o Rubro-Negro criar chances claras de gol, principalmente através de Pedro e Gerson, mas contou com boas defesas de Rafael para não perder o controle do jogo.

"A postura que o São Paulo adotou desde o começo foi muito arriscada, porque diferentemente do primeiro jogo, que se posicionou mais no ataque, nesse foi muito mais lento no sistema defensivo. A bola passou muitas vezes no pé do Rafael", afirmou.

Jogando pelo empate, o Tricolor trocou muito passes no campo defensivo para encontrar espaços para atacar, sem dar oportunidade de contra-ataque para o Flamengo. A estratégia exigiu participação muito grande do goleiro Rafael, que também se destacou pelas defesas importantes ao longo do jogo.