Arthur Elias avalia primeiro período de treinos com a Seleção feminina: "Muito satisfeito"

A Seleção Brasileira feminina finalizou nesta segunda-feira o primeiro período de treinos sob comando do técnico Arthur Elias, que assumiu a equipe no início de setembro. O treinador, que está em início de trabalho, declarou estar "muito satisfeito" com o que viu das atividades iniciais.

"Tem muito para evoluir, mas para início de trabalho, estou muito satisfeito com a entrega e a assimilação de todas as jogadoras nesse período e isso faz com que a gente já esteja pronto agora para testar o nosso trabalho em nível internacional", disse Arthur.

"Foram muitas situações importantes. Iniciamos o trabalho aqui com tempo, com o ambiente que a gente está começando a construir, um ambiente diferente, uma mentalidade diferente, uma maneira de jogar diferente. Esses dias foram muito proveitosos para a gente criar essas raízes, conseguir fazer uma troca muito grande com as jogadoras", continuou.