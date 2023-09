Após título da Copa do Brasil, elenco do São Paulo ganha folga nesta segunda-feira

O elenco do São Paulo ganhou folga nesta segunda-feira após a conquista inédita do título da Copa do Brasil, no último domingo, em cima do Flamengo, no Morumbi. Os jogadores receberam o dia para descansar antes de iniciar a preparação para o próximo compromisso.

Inclusive, o grupo Tricolor retorna aos treinamentos já na tarde desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Isso porque o clube joga contra o Coritiba nesta quarta-feira, em embate atrasado da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no gramado do Morumbi.