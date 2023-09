Alexia Putellas e outras jogadoras depõem no caso contra Luis Rubiales

Nesta segunda-feira (25), o juiz responsável pelo processo escutou a portas fechadas o irmão e uma amiga de Hermoso, que, segundo a fonte judicial, confirmaram as declarações da número 10, segundo as quais o beijo não foi consentido e que a jogadora sofreu pressão de Rubiales e seu entorno para que não reprovasse publicamente a postura do cartola.

Rubiales está sendo investigado pela Justiça por suposta agressão sexual e coação.

Ainda nesta segunda, compareceram vários peritos e, na quinta-feira, será a vez de vários membros da RFEF.

No entanto, não se sabe se Hermoso será convocada pelo juiz e quando.

Rubiales, que afirma que o beijo foi consentido, depôs em 15 de setembro, quando foi proibido de se aproximar a menos de 200 metros jogadora.