Vasco encerra preparação para enfrentar o América-MG em jogo atrasado do Brasileirão

Foi concluída na manhã deste domingo (24/09), no CT Moacyr Barbosa, a nossa preparação para o jogo contra o América Mineiro. Foco total no próximo desafio pelo Brasileirão!

Classificação e jogos Brasileirão

Mais uma vez, o Gigante da Colina deve ter Rossi e Vegetti como referências no ataque, com Dimitri Payet sendo o armador. Praxedes e Paulinho Paula devem fazer o meio cruzmaltino, com Zé Gabriel sendo o volante mais recuado com a missão de proteger a zaga. Na defesa, o mesmo time.

Confira a provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Payet; Rossi e Vegetti.

