Vasco divulga relacionados para duelo atrasado com o América-MG pelo Brasileirão

O Vasco divulgou a lista dos 23 jogadores relacionados para o duelo com o América-MG em jogo atrasado da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

O técnico Ramón Díaz, como esperado, não tem maiores problemas de desfalques para o jogo de amanhã. De acordo com o Cruzmaltino, "Capasso continua em tratamento na região lombar", "Robson segue em tratamento na região adutora da coxa esquerda" e "Erick Marcus e Gabriel Dias seguem exercícios com a transição".

Mais uma vez, o Gigante da Colina deve ter Rossi e Vegetti como referências no ataque, com Dimitri Payet sendo o armador. Praxedes e Paulinho Paula devem fazer o meio cruzmaltino, com Zé Gabriel sendo o volante mais recuado com a missão de proteger a zaga. Na defesa, o mesmo time.