Tigst Assefa, da Etiópia, quebra recorde mundial feminino na maratona de Berlim

Quando percebeu que estava sozinha na linha de frente, ela teve um salto de confiança e começou a acelerar o ritmo com o objetivo não só de vencer, mas também quebrar o recorde.

Assim, a maratonista da Etiópia venceu a maratona e superou a marca feminina. Sheila Chepkirui, da Quênia, terminou na segunda posição em Berlim, com um tempo de 2h1749s, enquanto Magdalena Shauri, da Tanzânia, ficou com o terceiro lugar após completar a prova em 2h1841s.

A huge world record and a record record fifth win, another day for the history books in Berlin ???@berlinmarathon flash report ??

? World Athletics (@WorldAthletics) September 24, 2023