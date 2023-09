Seleção Brasileira feminina vence o Paraguai e conquista a Liga de Desenvolvimento sub-19

O jogo começou com as paraguaias pressionando o Brasil, mas a Seleção logo impôs seu ritmo e retomou a posse de bola. Após uma tabelinha entre Lara e Gi Fernandes, a lateral-direita cruzou rasteiro para Aline finalizar, mas a zagueira do Paraguai conseguiu fazer a defesa.

Na segunda etapa, o Brasil voltou com mais intensidade, enquanto a equipe paraguaia tentava reagir com um contra-ataque, mas foi impedida pela defesa brasileira. A Canarinho continuou pressionando e, aos 21 minutos, Ravena sofreu uma penalidade. Priscila cobrou o pênalti, mas a goleira paraguaia espalmou, e a própria camisa 9 aproveitou o rebote para marcar o primeiro gol brasileiro.