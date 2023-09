São Paulo x Flamengo: quantas vezes quem decidiu em casa foi campeão da Copa do Brasil?

O São Paulo conquistou, através do sorteio, o direito de decidir a Copa do Brasil contra o Flamengo no Morumbi. O segundo jogo da final nacional será neste domingo, às 16h (de Brasília), no estádio são-paulino.

Geralmente, contar com o fator casa para a partida de volta de algum confronto é visto como uma ligeira vantagem. Se a equipe largar na frente no duelo de ida, terá mais facilidade para administrar o resultado. Caso saia atrás, o time terá a força de sua torcida para reverter o placar.

Foi exatamente assim que o Tricolor garantiu vaga na final da Copa do Brasil neste ano. Depois de perder a primeira semifinal para o Corinthians, em Itaquera, a equipe de Dorival Júnior recebeu mais de 62 mil torcedores que ajudaram a empurrar o time rumo à virada.