São Paulo se torna o único clube paulista "campeão de tudo" após título da Copa do Brasil

A conquista inédita foi motivo de muita comemoração por parte da torcida são-paulina por se tratar de um título de expressão. É verdade que em 2021 o Tricolor acabou com a fila de mais de oito anos batendo o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, mas o estádio vazio em meio à pandemia minimizou a festa.

Até então, a última final de Copa do Brasil disputada pelo São Paulo havia sido em 2000, quando perdeu o título para o Cruzeiro após empate sem gols no Morumbi e derrota, de virada, por 2 a 1, no Mineirão, com direito a gol de falta de Geovanni aos 45 minutos do segundo tempo.

Com o título da Copa do Brasil, o São Paulo embolsou quase R$ 90 milhões em premiação, mais precisamente R$ 88,7 milhões. A competição é a que melhor paga os clubes que a disputam. Além disso, o Tricolor também faturou alto com bilheteria ao longo do torneio, sobretudo na final, com uma renda de R$ 24.520,800.