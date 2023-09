São Paulo empata com o Flamengo e fatura título inédito da Copa do Brasil

Essa foi apenas a segunda final de Copa do Brasil da história do São Paulo. A primeira aconteceu há 23 anos, em 2000, quando o Tricolor acabou perdendo o título para o Cruzeiro, após empate sem gols no Morumbi e vitória do Cabuloso por 2 a 1, de virada, no Mineirão, com direito a gol de falta de Geovanni aos 45 minutos do segundo tempo.

Flamengo começa no domínio

Os primeiros 20 minutos de jogo no Morumbi foram de total controle do Flamengo. Precisando correr atrás do resultado, o time comandado por Jorge Sampaoli pressionou a saída de bola do São Paulo e impôs muitas dificuldades aos donos da casa, que eram obrigados a recorrer ao chutão, sempre buscando Calleri.