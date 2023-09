São Paulo embolsa quase R$ 90 milhões em premiação com título da Copa do Brasil

Com o vice-campeonato, o Flamengo arrecadou em premiação R$ 48,7 milhões, uma excelente quantia, apesar da perda do título. O clube também faturou alto com a renda do primeiro jogo da final, no Maracanã, que foi de mais de R$ 26 milhões.

Vale lembrar que o São Paulo tinha como missão na Copa do Brasil deste ano chegar até as quartas de final para bater a meta orçamentária, mas acabou superando as expectativas.

Esse é o primeiro título de expressão do São Paulo desde 2008. Embora tenha vencido o Campeonato Paulista de 2021 em uma final contra o Palmeiras, a conquista da Copa do Brasil é considerada muito mais importante. O fato de desta vez o clube ter erguido a taça com a presença de sua torcida no estádio também pesa, já que há dois anos as arquibancadas não foram abertas por causa da pandemia.