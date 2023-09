Santos sub-11 e sub-13 confirmam vaga às oitavas de final do Paulistão

Neste domingo, o Santos sub-11 e sub-13 confirmaram a vaga para as oitavas de finais do Campeonato Paulista. Na volta da segunda fase, ambas categorias triunfaram e estão entre as 16 melhores do torneio.

Os mais novos venceram o Cosmopolitano por 2 a 1. Cauã de Lucca e Felipe Rafael anotaram os tentos da classificação santista.