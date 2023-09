Santos ganha folga e retoma preparação para pegar o Vasco nesta segunda

Neste domingo, o elenco do Santos ganhou folga antes do duelo decisivo contra o Vasco, pelo Brasileirão. Assim, a equipe retomará a preparação para o confronto nessa segunda-feira.

A partida é fundamental para a sequência do Peixe na atual temporada. No Brasileirão, o Peixe está na 17ª colocação, com 24 pontos, um a mais que o próximo adversário no campeonato, que enfrentará o América-MG, nessa segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Independência.

Em caso de vitória ou empate, o Cruz-Maltino pode ultrapassar os comandados de Marcelo Fernandes na tabela do do Brasileirão. O primeiro clube na zona de rebaixamento é o Bahia, com 25 pontos, um a mais que o Santos.