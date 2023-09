Sampaoli vê vice da Copa do Brasil injusto e não pensa em pedir demissão do Flamengo

Neste domingo, o Flamengo amargou o vice da Copa do Brasil de 2023 após empatar em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de volta da final. Na ida, os cariocas perderam por 1 a 0. Em entrsvista coletiva, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que o resultado foi injusto,

Na visão do comandante, o Rubro-Negro fez uma grande competição e foi superior ao Tricolor Paulista na maior parte do tempo nas decisões.

"Em geral, acho que o jogo foi favorável ao Flamengo. Dos quatro times, três foram do Flamengo. O Flamengo foi melhor que todos os rivais nessa Copa. Mas é o futebol. O São Paulo encontrou um gol no final do primeiro tempo, não tinha tentado nada. No segundo tempo, o jogo ficou muito picotado pelo árbitro. O time jogou, para mim, mais que o São Paulo. Só não fomos melhores no primeiro tempo do Maracanã", disse.