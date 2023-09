Rossi rasga elogios a Vegetti após bom início do argentino no Vasco: "Importante ter um cara assim"

Classificação e jogos Brasileirão

Rossi falou sobre seu companheiro de ataque. O jogador rasgou elogios a Vegetti.

"A gente sabe que se jogar a bola nele, ele vai brigar. É muito bom. Além disso, a bola do homem está entrando. É importante ter um cara assim", declarou o brasileiro.

O Vasco volta a campo nesta segunda-feira, quando visita o América-MG, no Independência, em jogo atrasado válido pela 15ª rodada do Brasileirão, às 20 horas (de Brasília). Se vencer, o Cruzmaltino deixará a zona de rebaixamento do torneio nacional e finalmente ganha um respiro.