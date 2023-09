Rafael vibra com título da Copa do Brasil pelo São Paulo: "Um dos melhores dias da minha vida"

"Eu venho trabalhando há 22 anos para conquistar um título jogando todo o campeonato. Essa conquista vale a minha vida profissional. É o meu sonho. Viver momentos como o que eu estou vivendo hoje é algo que nunca vou esquecer. É um dos melhores dias da minha vida", completou.

No jogo de ida, o Tricolor venceu o Flamengo por 1 a 0, no Maracanã. Com isso, o empate desta tarde rendeu o título inédito da Copa do Brasil ao clube paulista.

O São Paulo volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Coritiba em partida atrasada da 22º rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado do Morumbi a partir das 19 horas (de Brasília).