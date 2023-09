Questionado pela torcida, Nestor vira herói do São Paulo no título da Copa do Brasil

O jovem meio-campista Rodrigo Nestor foi o grande herói do São Paulo na conquista do título inédito da Copa do Brasil. Alvo de questionamentos da torcida, o jogador teve participação direta nos dois gols marcados pela equipe são-paulina na decisão nacional, contra o Flamengo.

Foi dele a assistência para o gol de Calleri, no primeiro jogo da final, no Maracanã, que deu vantagem ao Tricolor para a segunda partida. Neste domingo, no Morumbi, o garoto fez um golaço no empate por 1 a 1, que garantiu mais um troféu para o clube.

Esta não é a primeira vez que Nestor é decisivo para o São Paulo em uma final. Ele também foi responsável por dar assistência a Luciano, no título do Paulista de 2021, e para Pablo Maia, no primeiro jogo da decisão do Estadual no ano passado.