Queniano e brasileira vencem a 14ª Maratona Internacional de Foz de Iguaçu

O queniano Justin Mose Mogire e a paranaense Simoniely Lilian Kovalczuk Serathiuk venceram, na manhã deste domingo, a 14ª Maratona Internacional de Foz de Iguaçu SESC PR. A largada aconteceu no mirante do Vertedouro, dentro da Itaipu Binacional, e chegada no Parque Nacional do Iguaçu, ao lado do restaurante Porto Canoas.

A corrida de 42,195 km recebeu o Permit 15/2023 e o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). A prova contou com a participação de cerca de 3,5 mil corredores de diferentes países como Argentina, Chile, Paraguai, Espanha, Quênia, Holanda, Haiti, Portugal, Peru, Uruguai e Colômbia, além do Brasil.

Justin Mose Morige completou a distância em 2h28 e 23seg, superando o brasileiro Gilberto Silvestre Lopes, que terminou em segundo lugar, com 2h29 e 37seg. No feminino, Simoniely ganhou o bicampeonato com 3h04 e 43seg. Jaciane Barroso Araújo ficou na segunda colocação, com 3h05 e 05seg.