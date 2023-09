Presidente Lula parabeniza Franca por título da Copa Intercontinental de basquete

O Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou os atletas do Franca pela conquista do título Intercontinental da Fiba. Neste domingo, o time paulista venceu a equipe alemã Telekom Baskets Bonn por 70 a 69 e levou o título da competição disputada em Singapura.

"O Franca SESI, time da capital brasileira do basquete e maior vencedor do basquete brasileiro, ganhou o campeonato intercontinental da FIBA, vencendo o Telekom Baskets Bonn, da Alemanha. Parabéns aos nossos atletas e à cidade de Franca", publicou o presidente.

Lucas Dias foi eleito o MVP da final, com 14 pontos. O ala marcou a última cesta de dois pontos, faltando um segundo para encerrar a partida. Este ponto deu o título intercontinental da Fiba pela primeira vez ao Franca. O cestinha do jogo foi o pivô Márcio, com 15 pontos.