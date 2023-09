Presidente do PSG explica por que clube não fez grande homenagem para Messi após conquista da Copa: "Era delicado"

Na última temporada, Lionel Messi levou a seleção argentina à glória máxima de conquistar a Copa do Mundo. No entanto, muitos estranharam que seu clube na época, o Paris Saint-Germain não fez nenhuma grande homenagem ao camisa 10. Neste domingo, Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês, revelou os motivos.

"Conversamos muito fora de campo. Não sei o que ele fez ou deixou de falar. Como todo o mundo viu, publicamos um vídeo. Comemoramos com Messi em um treinamento e também no ambiente privado. Mas com todo o respeito: somos um clube francês", explicou o mandatário em entrevista à RMC Sports.

O presidente do PSG continuou: "É claro que era delicado celebrar no estádio (Parque dos Príncipes). Temos que respeitar o país que (a Argentina) derrotou, seus companheiros franceses e também nossos torcedores. Mas (Messi) era e continua sendo um jogador incrível, e estamos orgulhosos de termos tido ele aqui".