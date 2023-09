Possível reforço do Flamengo para final, Arrascaeta foi carrasco do São Paulo nos últimos duelos

O torcedor do Flamengo tem um motivo para acreditar na virada contra o São Paulo, pela final da Copa do Brasil: o retorno do meia De Arrascaeta. Recuperado de uma lesão muscular, o jogador deve ser titular da equipe rubro-negra neste domingo.

Ao longo de dez jogos contra o Tricolor, o atleta uruguaio marcou dois gols e três assistências. Ele teve participação direta em cinco tentos nos últimos seis confrontos diante do São Paulo.

Arrasca foi um dos carrascos do time paulista na semifinal da Copa do Brasil no ano passado. Depois de vencer a partida de ida por 3 a 1, no Morumbi, o Flamengo contou com um belo gol do meio-campista para carimbar a vaga na decisão, no Maracanã.