Flamengo precisa alcançar feito inédito para ser campeão da Copa do Brasil

A vantagem conquistada pelo São Paulo no jogo de ida, em pleno Maracanã, é importante, mas não gigante. O Flamengo precisa vencer por apenas um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Contando com um elenco extremamente qualificado, embora em crise sob o comando de Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro vai em busca de fazer história.

O São Paulo, por sua vez, terá o apoio massivo de sua torcida, que esgotou todos os ingressos para a grande final da Copa do Brasil há semanas. A expectativa é de cerca de 64 mil torcedores nas arquibancadas do Morumbi.

Embora o resultado conquistado no Maracanã tenha saído melhor que a encomenda, o discurso do técnico Dorival Júnior e seus jogadores é de que não está nada ganho. O elenco do São Paulo segue focado e ciente de que a partida deste domingo será dificílima, mas é inegável que também vem tendo de lidar com a ansiedade por um título inédito.