Palmeiras enfrentará time argentino pela Libertadores após mais de 2 anos

No meio desta semana, o Palmeiras vira a chave para a disputa da Copa Libertadores, depois da derrota para o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. O Verdão enfrenta o Boca Juniors, em jogo de ida da semifinal da competição continental, às 21h30 (de Brasília), na La Bombonera. Com este confronto, a equipe paulista volta a enfrentar um time argentino após pouco mais de dois anos.

A última vez que o Verdão enfrentou um time da Argentina foi na Libertadores de 2021, ano em que conquistou seu terceiro título do torneio, ao vencer o Flamengo, por 2 a 1, na prorrogação, no Estádio Centenário em Montevidéu, no Uruguai.

Em maio de 2021, a equipe de Abel Ferreira enfrentou o Defensa y Justicia, na penúltima rodada da fase de grupos. No Allianz Parque, os argentinos derrotaram o time da casa por 4 a 3, com o quarto gol no último minuto, colocando fim a invencibilidade de cinco jogos na competição.