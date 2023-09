Pablo Maia homenageia pai falecido após título da Copa do Brasil pelo São Paulo: "Foi para você"

O volante Pablo Maia se emocionou após vencer o primeiro título da Copa do Brasil da história do São Paulo. Durante a comemoração da conquista, o jogador fez uma homenagem ao falecido pai.

Emocionado, o atleta apareceu chorando e apontando para o céu enquanto festejava o triunfo. O Tricolor sagrou-se campeão nacional depois de empatar com o Flamengo por 1 a 1, no Morumbi, neste domingo. Na ida, no Maracanã, o time havia vencido por 1 a 0.

"Essa foi para você, pai. De onde você estiver, foi para você", disse Pablo Maia.