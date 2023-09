Novorizontino x ABC: confira onde assistir e mais informações sobre o jogo da Série B

Nesta segunda-feira, o Novorizontino recebe o ABC pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21 horas (de Brasília), no Estádio Jorge de Biasi, no interior de São Paulo. Por solicitação da Globo, a partida foi adiada em uma hora, antes marcada para 20 horas.

Onde assistir: A transmissão do duelo fica por conta do SporTV (TV fechada) e do Premiere (TV por assinatura).

Visando cada vez mais se consolidar como um dos candidatos ao acesso para a elite do futebol brasileiro de 2024, o Novorizontino atualmente é o quarto colocado com 48 pontos e pode ganhar uma posição na tabela em caso de vitória.