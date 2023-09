Miguelito faz três, e Santos goleia a Ferroviária pelo Campeonato Paulista sub-20

O Santos entrou em campo neste domingo pela terceira rodada da fase de grupos do Paulistão sub-20. No CT Rei Pelé, os Meninos da Vila golearam a Ferroviária por 5 a 0 e assumiram a liderança do Grupo 25

Com o resultado, o Peixe está com seis pontos, mesma pontuação que o Red Bull Bragantino, com vantagem no saldo de gols (5 vs 3). Já a Ferrinha permaneceu com três pontos, fora da zona de classificação para a próxima fase.

As equipes voltam a se enfrentar nessa quarta-feira, às 15h (de Brasília), no Hudson Ferreira. O confronto será válido pela quarta rodada do torneio estadual.