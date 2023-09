Mbappé sai com dores, mas PSG goleia Olympique de Marselha e volta a vencer no Francês

Os donos da casa não tomaram conhecimento o adversário, dominaram o jogo desde o início e abriram o placar com apenas oito minutos. Em cobrança de falta pela direita, Hamkimi chutou direto, no ângulo direito para marcar um golaço. Na sequência, o atacante francês Mbappé deixou a partida com dores no tornozelo e foi direto para o vestiário.

Ainda no primeiro tempo, o PSG ampliou com Kolo Muani. O atacante aproveitou rebote após finalização de Hakimi, e empurrou para o fundo da rede. O time parisiense tomou conta dos minutos finais do primeiro tempo e chegou perto do terceiro gol, mas foi para o intervalo com o 2 a 0.

No segundo tempo, mais domínio do PSG. Com apenas um minuto, Gonçalo Ramos, que entrou no lugar de Mbappé, aproveitou cruzamento de Dembélé e cabeçeou para fazer o terceiro gol. O PSG não se contentou com o placar e seguiu pressionando, com o marroquino Hakimi chamando a responsabilidade e criando muito ofensivamente.

Aos 43 minutos, Gonçalo Ramos apareceu novamente na área e aproveitou cruzamento rasteiro de Kolo Muani. O atacante dominou a bola de perna esquerda e chutou para fazer seu segundo gol da noite e o quarto do PSG.