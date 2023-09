Marçal, do Botafogo, explica reclamação de roubo após expulsão contra o Corinthians: "Foi um desabafo"

Classificação e jogos Brasileirão

No entanto, Marçal ponderou sobre a reclamação após a partida.

"Não é questão de ser roubado. Ali foi um desabafo pois a gente vê outras equipes sendo beneficiadas. Mesmo assim, alguns integrantes fazem barulho e não aceitam a derrota. A gente aceita a derrota. Fico chateado pelo lance. Acredito que o amarelo era a melhor decisão. Aceito e olho para frente", explicou o atleta.

O Botafogo terá tempo para buscar a recuperação no Brasileirão. O próximo duelo do Glorioso contra o Goiás, no dia 2 de outubro, no Nilton Santos, pela 25ª rodada do torneio nacional, às 20 horas (de Brasília).