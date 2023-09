Lukaku marca mais uma vez, mas Roma cede empate para o Torino no fim

Neste domingo, a Roma visitou o Torino pela quinta rodada do Campeonato Italiano e empatou o confronto por 1 a 1. Zapata deixou tudo igual na reta final do confronto depois de Lukaku abrir o placar. Este, incluisve, foi o terceiro gol do belga em três partidas pelo clube da Itália nesta temporada.

Com o resultado, a Roma fica em 13º, com cinco pontos apenas em cinco partidas. O Torino, por outro lado, tem oito pontos e está em nono.

O próximo compromisso da Roma será longe de seus domínios e diante do Genoa, na próxima quinta-feira, às 15h45 (de Brasília). Já o Torino volta a campo na quarta-feira para enfrentar a Lazio, fora de casa, às 15h45.