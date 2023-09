Luciano "agradece" Flamengo e deixa futuro em aberto após título pelo São Paulo

Uma das principais peças do São Paulo nesta temporada, Luciano ironizou o Flamengo após o título da Copa do Brasil, conquistado neste domingo, após empate de 1 a 1 no Morumbi. O atacante "agradeceu" a diretoria Rubro-Negra por não ter renovado com o técnico Dorival Júnior no final de 2022. Meses depois, o comandante assinou com o clube paulista.

"Quero agradecer ao Rogério, não podemos esquecer dele. E também quero agradecer a diretoria do Flamengo por ter mandado o Dorival embora e ele veio parar aqui. Ele é um paizão. Quando ele estava para definir o time a gente se juntou para dizer que não teria vaidade para conquistar o título", disse ao SporTV.