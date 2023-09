José Belarmino vence a etapa de São Paulo do Ironman 70.3; Carolina Carvalho é campeã no feminino

Os campeões da terceira edição do Ironman 70.3 de São Paulo foram definidos nesta manhã de domingo. O triatleta paulista José Belarmino foi o grande vencedor no masculino, repetindo o feito de 2019, na primeira edição do evento. Já no feminino, o título ficou com a cearense Carolina Carvalho, que garantiu sua primeira conquista em provas do Circuito Ironman 70.3 no Brasil.

Belarmino completou o percurso de 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo e 21,1 km de corrida em 4h04min07, mais de cinco minutos de vantagem para o vice-campeão, Enzo Cauã Krauss Conceição, que fez em 4h09min36. Walter Tlaija foi o terceiro, com tempo de 4h11min36.

"Fiz uma prova mais conservadora, porque sabia que se eu forçasse muito, principalmente no pedal, não ia ter gás para correr. Vim competir gripado e descansei os três últimos dias, sem treinar, mas concentrado e focado para a competição. Então, a estratégia de encaixar um bom pedal e sair para a corrida inteira para administrar, deu certo e foi bom. Eu nem senti tanto calor, corri mais na sombra, me hidratei bem e não tive nenhum problema. Chegar em primeiro com o apoio da minha família fez o meu dia", afirmou o campeão Belarmino.