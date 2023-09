John Kennedy tem lesão na mão, mas não preocupa o Fluminense para a Libertadores

O atacante John Kennedy, do Fluminense, teve uma fissura no quinto metacarpo da mão esquerda detectada após exames realizados neste domingo.

De acordo com comunicado oficial do clube, o camisa 9 participou de forma integral de treinamento de hoje no CT Carlos Castilho. Diante disso, o centroavante não preocupa para o jogo da ida da semifinal da Libertadores diante do Internacional, que acontece na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.