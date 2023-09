Dodi perde espaço no Santos em meio a mudanças e saída de Odair Hellmann

Já com Diego Aguirre, o volante perdeu espaço de vez. Na estreia do uruguaio, ele até foi titular, mas foi para o banco no jogo seguinte e entrou apenas na reta final da vitória de 2 a 1 sobre o Grêmio. Na sequência, voltou a ser acionado nos minutos finais da derrota para o Atlético-MG, quando recebeu o seu terceiro amarelo e teve que cumprir suspensão diante do América-MG.

De volta contra o Cruzeiro, Dodi ficou apenas no banco de reservas. Já na vitória de 2 a 1 sobre o Bahia, na última segunda-feira, com Marcelo Fernandes, ele entrou nos acréscimos do segundo tempo.

Ou seja, dos últimos cinco jogos do Santos, ele foi acionado no decorrer da etapa final em três e não pisou no gramado nos outros dois, sendo um por opção e outro por suspensão.

Dodi soma 41 compromissos na temporada, sendo 38 deles como titular. São 12 cartões amarelos, uma assistência e nenhuma bola na rede. O contrato é válido até o final de 2025.

O meio-campista espera voltar a ganhar uma chance contra o Vasco, no no dia 1º de outubro, na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.