Inter Miami poupa Messi e dupla ex-Barcelona, e empata com o Orlando City pela MLS

Sharing the points in Orlando tonight. pic.twitter.com/pWej0WliyY

? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 25, 2023

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo, com o visitantes marcando primeiro. Aos sete minutos, o Inter Miami recuperou a bola no campo de ataque e David Ruiz aproveitou sobra na pequena área para empurrar a bola para o fundo da rede.

O Orlando City não se abalou e contou com o apoio da sua torcida para buscar o empate aos 20 minutos. Após boa troca de passes na intermediária, McGuire recebeu passe pelo lado esquerdo da área e finalizou rasteiro, por baixo do goleiro Callender para deixar tudo igual. A reta final do jogo foi muito equilibrada e as duas equipes criaram chances de sair com a vitórias, mas pararam nas defesas adversárias.