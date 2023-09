Gabriel Jesus passa em branco, Son marca dois e Tottenham busca empate contra o Arsenal na Premier League

Raya ainda salvou o Arsenal novamente aos 40 minutos, mas não conseguiu fazer nada aos 41. Após cruzamento rasteiro de James Maddison, Son apareceu e finalizou para o gol. A bola parecia que iria para fora, mas ela beijou a trave antes de entrar para o fundo da rede. 1 a 1 no marcador.

E se Cristian Romero já estava tendo uma partida ruim, com cinco minutos do segundo tempo, ela piorou um pouco mais. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou na pequena área e Ben White chutou. A bola, que iria na direção do gol, bateu na mão do argentino e o juiz, após revisão do VAR, marcou pênalti. Na cobrança, Saka bateu no meio do gol e fez o segundo dos Gunners.

O Tottenham reagiu no minuto seguinte. Com dez minutos da segunda etapa, Jorginho errou na saída e perdeu a bola. Maddison roubou rapidamente e disparou. O inglês tocou para Son, que apenas finalizou cara a cara com o goleiro Raya para empatar tudo novamente.